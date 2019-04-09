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    Порошенко пообіцяв більше не призначати на посади близьких людей

    • Розсилка
    Порошенко пообіцяв більше не призначати на посади близьких людей

    Чинний глава держави розповів про дві свої найбільші помилки

    Президент Петро Порошенко заявив, що бачить свої помилки в кадровій політиці і тому обіцяє більше не призначати на посади бізнес-партнерів і близьких людей.

    Чинний глава держави розповів про дві свої найбільші помилки.

    «Перша помилка є комунікаційна: стратегічна комунікація була повністю зруйнована, рішення приймалися кулуарно, а навіть якщо вони були правильними, вони не викликали довіри в суспільстві», — сказав Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

    Він обіцяє, що зміна стратегічною комунікації буде «правилом наступних п’яти років» в разі його перемоги на виборах.

    «Друга помилка — помилка в кадровій політиці. Були очевидні помилки в призначенні тих чи інших прізвищ. Я не буду називати прізвища, але хочу наголосити наступне — ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петром Порошенком більше призначено не буде, поки він є президентом, в тому числі під час другого терміну», — резюмував чинний президент.

    Петро Порошенко президент
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