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    Порошенко обговорив з послом США стан релігійної свободи в Україні

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    Порошенко обговорив з послом США стан релігійної свободи в Україні

    Президент подякував США за активну підтримку України у питанні автокефалії

    Президент України Петро Порошенко зустрівся з послом США з особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Семюелем Браунбеком, який перебуває в Україні з робочим візитом. 

    Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.

    Порошенко наголосив, що релігійна свобода є невід’ємною частиною української ідентичності: «Ми пишаємося, що маємо достойний стан релігійної свободи в Україні, який гарантується Конституцією України та Законом України про свободу совісті і релігійні організації, а також традиційно високим рівнем толерантності, яка панує в українському суспільстві».

    Президент ознайомив Браунбека з кроками, які здійснюються на шляху створення Української автокефальної православної церкви. Він також подякував США за активну підтримку України у цьому процесі.

    Водночас Порошенко привернув увагу посла до чисельних свідчень жахливих порушень прав і свобод людини, зокрема релігійної свободи, на окупованих Росією українських територіях.

    «Співрозмовники наголосили на необхідності жорсткої відповіді на системні переслідування на окупованому Донбасі та в Криму українських віруючих Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, представників інших віросповідань», - повідомляють у прес-службі президента.

    У свою чергу, Браунбек запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності та праві мати єдину Українську автокефальну православну церкву.

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