До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)

Українські військові продовжують поповнювати свій бойовий арсенал російським озброєнням

В Україні триває російський «ленд-ліз». Так, українські військові вперше захопили трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 «Маруся» (машина для укладання мін). Про це повідомив Стратком ЗСУ.

«Трофейна Маруся. Мінний загороджувач ГМЗ-3. Навіть стару радянську розробку кацапи описують як «анало-говнєт». Раніше такі трофеї не були помічені у ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті вдалого контрнаступу на Харківщині бійці Збройних Сил України захопили, зокрема, російські керовані снаряди «Краснополь» калібру 152 мм. Вартість одного такого снаряда становить приблизно $35 тис.

Також відомо, що українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині.