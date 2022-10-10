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До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
Українські військові вперше захопили російський мінний загороджувач
фото з відкритих джерел

Українські військові продовжують поповнювати свій бойовий арсенал російським озброєнням

В Україні триває російський «ленд-ліз». Так, українські військові вперше захопили трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 «Маруся» (машина для укладання мін). Про це повідомив Стратком ЗСУ.

«Трофейна Маруся. Мінний загороджувач ГМЗ-3. Навіть стару радянську розробку кацапи описують як «анало-говнєт». Раніше такі трофеї не були помічені у ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у результаті вдалого контрнаступу на Харківщині бійці Збройних Сил України захопили, зокрема, російські керовані снаряди «Краснополь» калібру 152 мм. Вартість одного такого снаряда становить приблизно $35 тис

Також відомо, що українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині.

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Теги: ЗСУ Зброя Росії війна

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