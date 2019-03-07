Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військ на навчання



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Військові навчання в Україні

На фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами передбачено 40 млн грн

Президент України Петро Порошенко 6 березня підписав закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Відповідні дані оприлюднені у картці закону на сайті Верховної Ради.

«Повернуто з підписом від президента», - зазначено у графі про дату і стан проходження документа.

Законом пропонується допустити на територію України іноземних військових для участі в українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент – 2019», українсько-американських навчаннях «Сі Бриз – 2019», українсько-румунських навчаннях «Ріверайн – 2019», багатонаціональних навчаннях «Кленова Арка – 2019» і українсько-британських навчаннях «Вор’єр Вотчер – 2019».

Закон набуде чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 лютого схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України.

Підкреслимо, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

1 березня закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Раніше повідомлялося, що українські силовики провели масштабні навчання до виборів. У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету внутрішніх справ.