  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військ на навчання

    • Розсилка
    Військові навчання в Україні - Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військ на навчання
    Військові навчання в Україні

    На фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами передбачено 40 млн грн

    Президент України Петро Порошенко 6 березня підписав закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

    Відповідні дані оприлюднені у картці закону на сайті Верховної Ради.

    «Повернуто з підписом від президента», - зазначено у графі про дату і стан проходження документа.

    Законом пропонується допустити на територію України іноземних військових для участі в українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент – 2019», українсько-американських навчаннях «Сі Бриз – 2019», українсько-румунських навчаннях «Ріверайн – 2019», багатонаціональних навчаннях «Кленова Арка – 2019» і українсько-британських навчаннях «Вор’єр Вотчер – 2019».

    Закон набуде чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, Верховна Рада 26 лютого схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України.

    Підкреслимо, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

    1 березня закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

    Раніше повідомлялося, що українські силовики провели масштабні навчання до виборів. У навчаннях брали участь близько тисячі осіб - поліцейські, бійці Нацгвардії, співробітники ДСНС і курсанти університету внутрішніх справ.

    Читайте також
    Петро Порошенко Верховна Рада закон військові навчання військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ