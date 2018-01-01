Порошенко подав до Ради законопроект про нацбезпеку

У законопроекті буде визначена стратегія України в односторонньому порядку по стандартах НАТО

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради та визначив як невідкладний законопроект про нацбезпеку. Про це сказала представник президента у Верховній Раді народний депутат Ірина Луценко під час брифінгу у Києві. «Президентом подано і визнано як невідкладний законопроект про нацбезпеку і оборону... Основні постулати, які



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Петро Порошенко

У законопроекті буде визначена стратегія України в односторонньому порядку по стандартах НАТО

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради та визначив як невідкладний законопроект про нацбезпеку.

Про це сказала представник президента у Верховній Раді народний депутат Ірина Луценко під час брифінгу у Києві.

«Президентом подано і визнано як невідкладний законопроект про нацбезпеку і оборону... Основні постулати, які закладені у цей законопроект - буде чітко визначено, які служби і інституції будуть входити в нацбезпеку і оборону, забезпечувати цей момент - СБУ, Нацгвардія, Збройні сили, війська спецпризначення і так далі», - сказала Луценко.

Вона додала, що у законопроекті також буде визначена стратегія України в односторонньому порядку по стандартах НАТО, «тобто це основні стратегічні моменти, на яких має зупинитися Україна найближчим часом для того, щоб рухатися і інтегруватися у цей безпековий союз».

Раніше заступник державного секретаря США Джон Саллівен заявив, що Верховна Рада України має якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку, який передбачає впровадження цивільного контролю над сектором оборони.

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 17 січня схвалила проект закону «Про національну безпеку України».

За словами міністра оборони Степана Полторака, законопроект врегульовує основи та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони з урахуванням набуття членства в ЄС та НАТО, механізми вдосконалення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, систему керівництва Збройними силами, зокрема розподіл завдань, функцій, повноважень, відповідальності та підзвітності керівництва відомства та ЗС.