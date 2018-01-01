Держдеп: Рада має якнайшвидше ухвалити закон про нацбезпеку

Парламент розгляне проект закону про національну безпеку, який організує сектор оборони та безпеки відповідно до євроатлантичних принципів

У Державному департаменті США закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про національну безпеку. [READ_MORE] Про це заявив заступник очільника американського Державного департаменту Джон Саллівен під час виступу в Дипломатичній академії України. Він нагадав, що у 2016 році Україна схвалила стратегічний оборонний



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Джон Саллівен у Києві

Парламент розгляне проект закону про національну безпеку, який організує сектор оборони та безпеки відповідно до євроатлантичних принципів

У Державному департаменті США закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про національну безпеку.

Про це заявив заступник очільника американського Державного департаменту Джон Саллівен під час виступу в Дипломатичній академії України.

Він нагадав, що у 2016 році Україна схвалила стратегічний оборонний бюлетень, який містить «дорожню карту» взаємодії з НАТО.

За його словами, український парламент незабаром розгляне проект закону про національну безпеку, який організує сектор оборони та безпеки відповідно до євроатлантичних принципів та забезпечить правову основу для реалізації вказаного бюлетеня.

«Важливо, щоб Рада швидко ухвалила цей закон, що посилює цивільний та демократичний нагляд за сектором оборони та безпеки. Його ухвалення поглибить відповідність України євроатлантичним стандартам та допоможе забезпечити її професійними, стійкими силами оборони, здатними повністю захищати територіальну цілісність України», - наголосив Саллівен.

Раніше у Держдепі дали пораду щодо вирішення мовного питання в українській освіті.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.

Саллівен у середу виступив у Дипломатичній академії України.