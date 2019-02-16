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    Порошенко поставив на місце російських журналістів

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    <span>Петро Порошенко</span> - Порошенко поставив на місце російських журналістів
    Петро Порошенко
    Фото: twitter.com/poroshenko

    Порошенко закликав російські телеканали вибачитись перед Україною

    Президент України Петро Порошенко не забажав давати інтерв'ю російським ЗМІ.

    Про це повідомляє «РБК-Україна».

    Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що дасть інтерв'ю російським ЗМІ лише після того як вони вибачаться перед Україною. Таку заяву Порошенко зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

    За словами президента Порошенка, російські телеканали зможуть отримати інтерв'ю з ним лише після вибачення перед Україною.

    «Російським телеканалам, доки ви не вибачитесь перед Україною, ми інтерв'ю не даємо», - сказав Порошенко одному з російських журналістів.

    Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.

    Петро Порошенко ЗМІ Європа президент
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