Порошенко поставив на місце російських журналістів



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Петро Порошенко Фото: twitter.com/poroshenko

Порошенко закликав російські телеканали вибачитись перед Україною

Президент України Петро Порошенко не забажав давати інтерв'ю російським ЗМІ.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що дасть інтерв'ю російським ЗМІ лише після того як вони вибачаться перед Україною. Таку заяву Порошенко зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами президента Порошенка, російські телеканали зможуть отримати інтерв'ю з ним лише після вибачення перед Україною.

«Російським телеканалам, доки ви не вибачитесь перед Україною, ми інтерв'ю не даємо», - сказав Порошенко одному з російських журналістів.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.