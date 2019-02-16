Порошенко поставив на місце російських журналістів
-
Розсилка
Петро Порошенко
Фото: twitter.com/poroshenko
Порошенко закликав російські телеканали вибачитись перед УкраїноюПрезидент України Петро Порошенко не забажав давати інтерв'ю російським ЗМІ.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що дасть інтерв'ю російським ЗМІ лише після того як вони вибачаться перед Україною. Таку заяву Порошенко зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки.
За словами президента Порошенка, російські телеканали зможуть отримати інтерв'ю з ним лише після вибачення перед Україною.
«Російським телеканалам, доки ви не вибачитесь перед Україною, ми інтерв'ю не даємо», - сказав Порошенко одному з російських журналістів.
Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.