Фінмоніторинг Приватбанку заблокував проведення сумнівних операцій на 880 млн грн



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Фото: finclub.net

Більшість заблокованих транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу Приватбанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн грн. Про це повідомила прес-служба банку.

«Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей», - зазначається у повідомленні Приватбанку.

Як повідомлялось, посольство США пильно стежить за розвитком подій довкола «Приватбанку». «Ми пильно стежимо за розвитком подій навколо Приватбанку. Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією», - йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Як відомо, із наближенням виборів почалися дискусії про можливість перегляду рішення про націоналізацію Приватбанку.

До слова, олігарх Ігор Коломойський вимагає визнати недійсною націоналізацію Приватбанку

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам Приватбанку.