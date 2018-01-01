Порошенко привітав президента Кіпру з переобранням на новий термін

Порошенко побажав подальшого процвітання і миру Кіпрському народу

Президент України Петро Порошенко привітав Нікоса Анастасіадіса з переобранням на посаду резидента Республіки Кіпр. Привітання Порошенко розмістив на своїй сторінці у facebook. «Вітаю свого колегу та друга Нікоса Анастасіадіса з переобранням на посаду Президента Республіки Кіпр», – написав він. Порошенко побажав подальшого



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Порошенко побажав подальшого процвітання і миру Кіпрському народу

Президент України Петро Порошенко привітав Нікоса Анастасіадіса з переобранням на посаду резидента Республіки Кіпр.

Привітання Порошенко розмістив на своїй сторінці у facebook.

«Вітаю свого колегу та друга Нікоса Анастасіадіса з переобранням на посаду Президента Республіки Кіпр», – написав він.

Порошенко побажав подальшого процвітання і миру Кіпрському народу, а також швидкого та мирного возз’єднання Кіпрської держави.

Нагадаємо, у другому турі виборів на Кіпрі переобраний президентом Нікос Анастасіадіс. Після підрахунку 95% голосів він отримав 55,9%.

На посаду новий глава держави вступить 28 лютого.

Президента Кіпру обирають на п'ять років прямим таємним голосуванням. Зазначено, що нинішні вибори відбуваються через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.