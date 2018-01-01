Президент Кіпру переобраний на другий термін

Анастасіадіс набрав у другому турі 55,99 відсотка голосів

Чинний президент Кіпру, кандидат від правоцентристської партії ДІСІ Нікос Анастасіадіс переміг у другому турі президентських виборів. Про це повідомляє прес-служба МВС республіки після підрахунку 100 відсотків голосів. Згідно з даними МВС, Анастасіадіс набрав у другому турі 55,99 відсотка голосів, а його суперник Ставрос Малас від лівої партії



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Нікос Анастасіадіс

Анастасіадіс набрав у другому турі 55,99 відсотка голосів

Чинний президент Кіпру, кандидат від правоцентристської партії ДІСІ Нікос Анастасіадіс переміг у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба МВС республіки після підрахунку 100 відсотків голосів.

Згідно з даними МВС, Анастасіадіс набрав у другому турі 55,99 відсотка голосів, а його суперник Ставрос Малас від лівої партії АКЕЛ - 44,01 відсотка.

Явка виборців склала 73,97 відсотка.

Офіційно ім'я обраного президента оголосять на спеціальній церемонії на стадіоні «Тассос Пападопулос» о 22:00.

На посаду новий глава держави вступить 28 лютого.

Президента Кіпру обирають на п'ять років прямим таємним голосуванням. Зазначено, що нинішні вибори відбуваються через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 січня у Фінляндії також проходив перший тур президентських виборів.

Як повідомляв «Главком», на президентських виборах у Чехії, які завершилися 27 січня, переміг чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 51,36% голосів.