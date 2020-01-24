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    Порошенко прийшов на допит у ДБР

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    Порошенко прийшов на допит у ДБР

    У ДБР викликали експрезидента Порошенка 24 січня на допит

    П’ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про «державну зраду».

    Як писав «Главком», під відомством присутні депутати партії «Європейська солідарність». Вони прийшли, що щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником Бюро адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані колишнім директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

    Раніше у ДБР заявили, що викликали експрезидента Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про «державну зраду».

    У свою чергу, його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом.

     

    Європейська солідарність адвокат допит
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