Депутати прийшли у ДБР з вимогою не призначати адвоката Януковича



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Нардепи з фракції «Європейська солідарність» прийшли 24 січня до ДБР

Новопризначений заступник голови ДБР Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником Бюро адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані колишнім директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента.

Про це депутати повідомили журналістам біля офісу ДБР.

«Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді»,- сказав Ростислав Павленко.

«Також ми хочемо обговорити питання щодо проведення конкурсу на заміщення директора ДБР. Має бути через конкурс обрано людину, яка матиме довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ», – додав депутат.

«Ми сюди прийшли не просто за власним бажанням, хоча бачимо що відбувається останнім часом в країні. Ми тут на прохання родин Небесної Сотні. Вчора також на їхнє прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова – адвоката Януковича – першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо що відбувається процес відповідно до якого хочуть довести, що Майдан це була не Революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних посадовців, реалізовують цей сценарій», – зауважив Микола Княжицький.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.



