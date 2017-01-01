Порошенко призначив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Андрій Алєксєєнко зайняв місце звільненого 17 жовтня Ігоря Разінкова

Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. «Призначити Алєксєєнка Андрія Вікторовича першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться в указі. Нагадаємо, указом від 20 листопада



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Андрій Алєксєєнко зайняв місце звільненого 17 жовтня Ігоря Разінкова

Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Алєксєєнка Андрія Вікторовича першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться в указі.

Нагадаємо, указом від 20 листопада 2017 року Порошенко звільнив Володимира Синькевича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Як відомо, 13 вересня 2017 року Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка. Божок з травня 2015 до липня 2016 року виконував обов'язки керівника Місії при НАТО. Повноцінного керівника СЗР не було з квітня минулого року, коли президент звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

17 жовтня Порошенко звільнив Ігоря Разінкова з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.