Порошенко призначив посла в Греції
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Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС
Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці.
Відповідний указ №267/2018 3 вересня опубліковано на офіційному сайті президента.
«Призначити Шутенка Сергія Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці», - говориться у тексті указу.
Сергій Шутенко - кар’єрний дипломат, в МЗС України з 1995 року. За кордоном працював у Бельгії (місія України при НАТО), а також у Греції (генеральний консул у Салоніках).
Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України.
Раніше повідомлялося, що Порошенко призначив послом України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка.
Джерело: Європейська правда