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    Порошенко призначив посла в Греції

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    Сергій Шутенко - Порошенко призначив посла в Греції
    Сергій Шутенко

    Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС

    Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці.

    Відповідний указ №267/2018 3 вересня опубліковано на офіційному сайті президента.

    «Призначити Шутенка Сергія Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці», - говориться у тексті указу.

    Сергій Шутенко - кар’єрний дипломат, в МЗС України з 1995 року. За кордоном працював у Бельгії (місія України при НАТО), а також у Греції (генеральний консул у Салоніках).

    Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко призначив послом України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка.

    Джерело: Європейська правда

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