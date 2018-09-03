Порошенко призначив посла в Греції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Шутенко

Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці.

Відповідний указ №267/2018 3 вересня опубліковано на офіційному сайті президента.

«Призначити Шутенка Сергія Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грецькій Республіці», - говориться у тексті указу.

Сергій Шутенко - кар’єрний дипломат, в МЗС України з 1995 року. За кордоном працював у Бельгії (місія України при НАТО), а також у Греції (генеральний консул у Салоніках).

Шутенко дотепер обіймав посаду директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, що Порошенко призначив послом України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка.

Джерело: Європейська правда