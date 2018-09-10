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    Представник Єврокомісії приїде до Києва для підписання траншу на 1 млрд євро

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    Представник Єврокомісії приїде до Києва для підписання траншу на 1 млрд євро

    Заплановані зустрічі Домбровскіса з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою

    Єврокомісар з питань євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс 13-14 вересня відвідає Україну для підписання програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

    Зазначається, що 13 вересня Домбровскіс приїде до Києва, де буде перебувати до 14 вересня. У рамках його візиту відбудеться підписання програми макрофінансової допомоги (MFA).

    Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

    Крім того, Домбровскіс візьме участь у форумі Ялтинської європейської стратегії.

    Раніше повідомлялося, що більшість політичних груп і депутатів Європарламенту, а також віце-президент Єврокомісії наголосили на необхідності надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом в 1 млрд євро. 

    Джерело: РБК-Україна

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