Порошенко прокоментував загострення на Донбасі, де в бою загинули четверо бійців



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«Атаку було відбито, і повністю відновлено лінію зіткнення», - заявив президент

Збройні Сили повністю відновили лінію зіткнення і стабільність після атаки проросійських бойовиків на наші позиції в районі села Жолобок на Луганщині, під час якої загинуло четверо українських воїнів.

Про це 23 серпня заявив президент Петро Порошенко на відкритті виставки сучасних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів на Михайлівській площі в Києві.

«Росіяни, підступно порушуючи перемир'я, Мінські угоди, намагаються атакувати позиції наших військ. Але наша армія і наші Збройні сили вже інші. З доповіді генерала Наєва, командувача Об'єднаних сил, яка щойно прозвучала, стабільність (після атаки в районі села Жолобок - ред.) відновлено, українська земля захищена, і народ України може твердо покладатися на Збройні сили держави», - сказав Порошенко.

Він повідомив, що о 6-й ранку більше роти проросійських бойовиків у смузі наступу понад кілометр із потужною артилерійською підтримкою здійснили атаку на позиції Збройних сил в районі села Жолобок на Луганщині.

«Четверо українських героїв віддали життя задля захисту української землі, сімох було поранено. Але своєчасно перегрупувавшись, відкривши вогонь у відповідь, застосувавши резерви, атаку було відбито, і повністю відновлено лінію зіткнення», - заявив президент.

Порошенко повідомив, що українські воїни знищили 8 бойовиків, а більше 11 було поранено.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення.

Джерело: Укрінформ