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    Порошенко: Росія хоче обмежити миротворців ООН функцією ескорту

    Порошенко пояснив, чому Росія наполягає на обмежені мандату для миротворців
    Бажаючи обмежити повноваження миротворців на Донбасі, Росія хоче заморозити конфлікт і залишити його під своїм контролем. [READ_MORE] Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю заявив Президент України Петро Порошенко. «Росія хоче обмежити миротворців ООН контактною лінією і дати їм лише
    • Сьогодні, 20:59
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    Петро Порошенко 

    Порошенко пояснив, чому Росія наполягає на обмежені мандату для миротворців

    Бажаючи обмежити повноваження миротворців на Донбасі, Росія хоче заморозити конфлікт і залишити його під своїм контролем.

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    Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю заявив Президент України Петро Порошенко.

    «Росія хоче обмежити миротворців ООН контактною лінією і дати їм лише функції ескортування. Якщо все так і залишатиметься, то буде очевидно, що Кремль насправді не зацікавлений у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт», — наголосив він.

    Глава держави підкреслив, що у Раді безпеки ООН треба домовитися про виділення миротворців ООН на окупований Донбас і забезпечити їх довготривалим функціональним мандатом на основі принципів ООН.

    Він переконаний, що це допоможе відновити український суверенітет відповідно до мінських домовленостей.

    У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.

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    Петро Порошенко Росія Донбас ООН миротворці
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