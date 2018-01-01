Порошенко: Росія хоче обмежити миротворців ООН функцією ескорту

Порошенко пояснив, чому Росія наполягає на обмежені мандату для миротворців

Бажаючи обмежити повноваження миротворців на Донбасі, Росія хоче заморозити конфлікт і залишити його під своїм контролем.

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Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю заявив Президент України Петро Порошенко.

«Росія хоче обмежити миротворців ООН контактною лінією і дати їм лише функції ескортування. Якщо все так і залишатиметься, то буде очевидно, що Кремль насправді не зацікавлений у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт», — наголосив він.

Глава держави підкреслив, що у Раді безпеки ООН треба домовитися про виділення миротворців ООН на окупований Донбас і забезпечити їх довготривалим функціональним мандатом на основі принципів ООН.

Він переконаний, що це допоможе відновити український суверенітет відповідно до мінських домовленостей.

У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.

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