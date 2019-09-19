Порошенко: Росія порушує зобов’язання, взяті п’ять років тому



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«Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги», - підкреслив Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, що п’ять років тому Росія зобов’язалася поважати лінію розмежування на Донбасі, зафіксовану в Мінську 19 вересня 2014 року.

Про це він у четвер, 19 вересня, написав у Facebook.

«Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу. Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон», - підкреслив Порошенко.

Він зауважив, що «якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу».

«Маємо вимагати виконувати Москвою взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла.