Порошенко у Давосі: Україна стає важливою країною для інвесторів

Порошенко: 2017 рік став для України роком інвестицій

З минулого року в Україні спостерігається великий обсяг інвестування, заявив під час виступу на Українському сніданку у Давосі президент України Петро Порошенко. «Дуже важлива реформа у галузі приватизації, про яку говорили 20 років, але нічого не відбувалося. У нас є довіра від інвесторів



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Петро Порошенко на Українському сніданку в Давосі

Порошенко: 2017 рік став для України роком інвестицій

З минулого року в Україні спостерігається великий обсяг інвестування, заявив під час виступу на Українському сніданку у Давосі президент України Петро Порошенко.

«Дуже важлива реформа у галузі приватизації, про яку говорили 20 років, але нічого не відбувалося. У нас є довіра від інвесторів і допомога від закордонних радників і я пишаюся, що цей рік це вперше, коли у нас багато інвестицій і такого, напевно, не відбувалося на ринку інвестицій, як ми маємо зараз.

Ми хочемо стати важливою країною для інвесторів, важливим партнером. Це важливе досягнення, але цього не достатньо — ми не хочемо цього припиняти», — заявив Порошенко.

Реформа приватизації – одна за найбільш важливих для української економіки зараз. Я пишаюсь, що цього року маю так багато пропозицій від топових гравців світового ринку про переговори щодо інвестування в Україну#WEF2018 #Davos18 pic.twitter.com/80KU90t4zb — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 січня 2018 р.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів, що під час світового економічного форуму у Давосі матиме напружений графік, а також додав, що планує говорити зі світовими лідерами про економічне зростання.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента СШАДональда Трампа Джареда Кушнера.