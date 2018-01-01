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    Порошенко розповів про сказ у Росії

    Глава держави впевнено назвав джерело сказу у світі
    Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада сказилася. Про це він заявив під час участі у пам'ятних заходах у Києві, присвячених річниці бою під Крутами. «Росія скаржиться, що «американський санкційний принтер сказився». Але сказилися не у Вашингтоні, а в іншій столиці, на протилежній півкулі. Ціна російської
    • Сьогодні, 11:09
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    Глава держави впевнено назвав джерело сказу у світі

    Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада сказилася. Про це він заявив під час участі у пам'ятних заходах у Києві, присвячених річниці бою під Крутами.

    «Росія скаржиться, що «американський санкційний принтер сказився». Але сказилися не у Вашингтоні, а в іншій столиці, на протилежній півкулі. Ціна російської агресії проти України лише зростатиме - це вже аксіома», - заявив він.

    Президент підкреслив, що такий результат є завдяки роботі наших дипломатів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український президент присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації найменування «імені Героїв Крут».

    Петро Порошенко Росія США санкції сказ
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