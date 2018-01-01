Порошенко присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації найменування «імені Героїв Крут»

Президент підписав відповідний указ, виступаючи у Військовому інституті

Президент Петро Порошенко присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування «імені Героїв Крут». Про це глава держави заявив під час урочистостей з нагоди 100-ї річниці Дня пам’яті Героїв Крут, передає його прес-служба у Twitter. Порошенко підписав відповідний указ, виступаючи



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Президент підписав відповідний указ, виступаючи у Військовому інституті

Президент Петро Порошенко присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування «імені Героїв Крут».

Про це глава держави заявив під час урочистостей з нагоди 100-ї річниці Дня пам’яті Героїв Крут, передає його прес-служба у Twitter.

Порошенко підписав відповідний указ, виступаючи у Військовому інституті.

«Сотні випускників інституту захищали чи захищають Україну від російської агресії. 25 його вихованців нагороджені орденами та медалями, а генерал-майор Максим Шаповал, на жаль, посмертно відзначений Зіркою Героя. 15 офіцерів - випускників та викладачів - загинули на фронті», - сказав президент.

Порошенко наголосив, що сота річниця бою під Крутами - знаменний день для кожного українця.

«Між блискавичним боєм на Чернігівщині та тривалою обороною Донецького аеропорту - відстань аж у 97 років. Але ці події - однієї ваги та з одного символічного ряду. Ворог - той же самий, а кіборги, як і герої Крут, стали взірцево-символічними оборонцями Батьківщини», - наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що під Києвом знімають фільм про Героїв Крут.