Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням



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Петро Порошенко на НСК «Олімпійський»

У Порошенка наполягають на обов’язковому проведенні дебатів на Суспільному»

Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі остаточної дати проведення дебатів на НСК «Олімпійський» не узгоджено між штабами двох кандидатів на пост глави держави.

Про це він заявив під час ток-шоу на телеканалі «112 Україна».

«Щойно сказали, що відбудуться (дебати на НСК «Олімпійській», - ред.) 19 числа, і сьогодні підписано вже штабами трьохсторонню угоду, не визначено поки що дату, чи 16, чи 17, чи 18, чи 19. Наше прохання було, щоб ми не порушували закону і не скасовували тих обов’язкових дебатів на Суспільному мовленні, де чітко передбачені законом», - заявив президент.

Петро Порошенко зазначив, що під час проведення дебатів не має порушуватися закон України.

«Люди не мають порушувати закону, незалежно від того, чи це стосується переходу дороги на червоне світло, це заборонено, чи їздити у стані сп’яніння за кермом, це заборонено, а якщо зупинили, то треба проходити тести, дотримуватися правил закону про вибори президента України та обов’язково брати участь у дебатах. Ще раз наголошую, що йдеться не про те, що кандидати можуть брати участь, а написано імперативно, що кандидати беруть участь у дебатах», - додав президент.

Зазначимо, що сьогодні речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.