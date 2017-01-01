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    Порошенко та керівник General Electric обговорили питання стратегічного співробітництва

    Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation
    Президент України Петро Порошенко прийняв Президента і Виконавчого директора американської компанії General Electric Transportation Рафаеля Сантану. Про це повідомляє прес-служба президента України. Сторони констатували рішучу зацікавленість у зміцненні результативної співпраці між ПАТ «Укрзалізниця» та General Electric
    • Сьогодні, 21:43
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    Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation

    Президент України Петро Порошенко прийняв Президента і Виконавчого директора американської компанії General Electric Transportation Рафаеля Сантану.

    Про це повідомляє прес-служба президента України.

    Сторони констатували рішучу зацікавленість у зміцненні результативної співпраці між ПАТ «Укрзалізниця» та General Electric Transportation, передусім в оновленні парку локомотивів, з метою сприяння розвитку та модернізації української залізниці відповідно до кращих міжнародних стандартів.

    Петро Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation, що має на меті зміцнення транспортного, транзитного та експортного потенціалу нашої країни. Були також обговорені питання розвитку співробітництва з американською стороною на стратегічну перспективу.

    Наголошувалося, що існуючий позитивний клімат у політичних відносинах між Україною та Сполученими Штатами, а також прогрес у реформах створюють сприятливе підґрунтя для активного залучення провідних американських компаній до України.

    Петро Порошенко клімат Укрзалізниця
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