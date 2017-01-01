Порошенко та керівник General Electric обговорили питання стратегічного співробітництва

Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation

Президент України Петро Порошенко прийняв Президента і Виконавчого директора американської компанії General Electric Transportation Рафаеля Сантану.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Сторони констатували рішучу зацікавленість у зміцненні результативної співпраці між ПАТ «Укрзалізниця» та General Electric Transportation, передусім в оновленні парку локомотивів, з метою сприяння розвитку та модернізації української залізниці відповідно до кращих міжнародних стандартів.

Петро Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation, що має на меті зміцнення транспортного, транзитного та експортного потенціалу нашої країни. Були також обговорені питання розвитку співробітництва з американською стороною на стратегічну перспективу.

Наголошувалося, що існуючий позитивний клімат у політичних відносинах між Україною та Сполученими Штатами, а також прогрес у реформах створюють сприятливе підґрунтя для активного залучення провідних американських компаній до України.