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    Порошенко та Зеленський привітали українок з Днем матері

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    Новообраний та чинний президенти привітали українок - Порошенко та Зеленський привітали українок з Днем матері
    Новообраний та чинний президенти привітали українок

    Новообраний та чинний президенти привітали українок

    Новообраний президент України Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Друзі, сьогодні - День матері. Не забудьте знайти особливі слова для тих, хто подарував нам з вами життя. Для них ми назавжди - діти. Вони люблять кожного з нас просто за те, що ми є. Вони люблять нас такими, якими ми є. Не забудьте подякувати своїй мамі», - написав Зеленський.

    Українок з Днем матері привітав також і чиний Президент України Петро Порошенко. На свої сторінці у Facebook він написав: «Та безмежна та жертовна любов, яку материнське серце дарує своїй дитині – найсильніше почуття на землі. І ніщо не може перевершити цю дану Господом любов!».

    Як повідомлялось, в Києві відбулася урочиста хода присвячена Дню матері.

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