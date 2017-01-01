Порошенко телефоном привітав перших звільнених українців

Порошенко поспілкувався телефоном з Владиславом Овчаренком, ультрасом луганської «Зорі»

Щойно президент Петро Порошенко телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко. «З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окуповпному Росією Луганську. Кожен крок сьогоднішньої акції під



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Владислав Овчаренко був засуджений бойовиками на 17 років тюрми

Порошенко поспілкувався телефоном з Владиславом Овчаренком, ультрасом луганської «Зорі»

Щойно президент Петро Порошенко телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.

«З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окуповпному Росією Луганську. Кожен крок сьогоднішньої акції під особистим контролем президента», - написав Цеголко у соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі триває обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Українська сторона та представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» узгодили списки осіб на обмін. Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Також повідомлялося, що 43 людини, які входили до списку 306 осіб, які мала передати українська сторона, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це Громадському повідомила Уповноважена Верховної Ради в прав людини Валерія Лутковська. Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовляються повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.