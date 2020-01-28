Порошенко у Брюсселі: ми не можемо допустити «детоксикації» Путіна, він має нести відповідальність



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Фото: eurosolidarity.org/

Лідер «Європейської солідарності»: ми робитимемо все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти України, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідальність за цю агресію

Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектору розвитку, і не можна допустити, щоб за розмовами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ. Про це у Брюсселі заявив п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться», – зауважив Порошенко.

«Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію при бездіяльності окремих українців – у тому числі і з Міністерства закордонних справ. І на сьогоднішній день нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось», – зазначив Порошенко.

«І ми не можемо допустити «детоксикацію» Путіна – коли Путін буде повертатися в нормальне життя, стане «рукопотискаємим». Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію», – наголосив Петро Порошенко.