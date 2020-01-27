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    Новини

    Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України

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    П&rsquo;ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском - Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України
    П’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском
    Фото: eurosolidarity.org

    У ході робочого візиту до Брюсселя Порошенко зустрівся з Дональдом Туском

    У ході робочого візиту до Брюсселя голова політичної партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської народної партії Дональдом Туском.

    Про це повідомляє пресслужба політсили.

    Порошенко висловив вдячність Європейському Союзу за тверду багаторічну єдність і солідарність з Україною у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

    Він наголосив на важливості продовження політики санкцій ЄС щодо Російської Федерації за агресію проти України, систематичний зрив мирного процесу на Донбасі та анексію Криму.

    Висловлено застереження щодо спроб міжнародної реабілітації президента Путіна без відповідних змін у поведінці Москви.

    П’ятий президент України наголосив на важливості збереження та посилення проукраїнської коаліції на підтримки нашої держави. Він звернувся із закликом забезпечити збереження українського питання серед ключових пріоритетів діяльності Європейського Союзу.

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    Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України
    Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України
    Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України
    Туск запевнив Порошенка у твердій підтримці України
    Фото: eurosolidarity.org

    Зі свого боку президент Європейської народної партії запевнив у твердій підтримці України та наголосив на нагальності продовження євроінтеграційного руху і неухильного дотримання демократичних норм і принципів.

    Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили перспективи розвитку відносин партнерства між Європейською народною партією та «Європейською Солідарністю».

    Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті.

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність партії Дональд Туск президент
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