Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна

Порошенко: Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети

Енергоносії для Путіна – це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу, – Порошенко

Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити путіна і його шантаж. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телекананалу CBC News.

Порошенко вкотре наголосив, що не можна вірити у жодні домовленості з путіним.

«Перше – не довіряйте Путіну. А це означає – жодних перемовин з путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу».,- наголосив він.

Порошенко додав, що енергоносії для Путіна – це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу, а тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу.

«Друга порада – не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу», – підкреслив п‘ятий Президент України.

«Нам слід нарешті повністю зупинити «Північний потік – 1». Остаточно забути про «Північний потік – 2». Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців», – зазначив Порошенко.

«Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки – санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна», – наголосив він.

Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.

«24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити», – додав він.