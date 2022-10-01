Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ

Техніку пофарбують, проведуть технічне обслуговування і направлять на фронт

Понад 200 вантажівок з Великої Британії буде передано ЗСУ завдяки Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». Петро та Марина Порошенки побували на польському майданчику, де чергову партію британських DAFів готують для транспортування в Україну.

Петро Олексійович пояснює – поки що перевезенням британських військових вантажівок до України займається тягач компанії Roshen, але невдовзі його замінять на потужний американський тягач Oshkosh.

«Ми сьогодні змогли побачити, як завантажуються машини на лафет, щоб в черговий раз звітувати вам, як ми поставляємо необхідну техніку до наших військових, до ЗСУ», – сказала Марина Порошенко.

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П’ятий президент України зазначив, що вантажівки розвантажать у Львові, пофарбують, проведуть технічне обслуговування і направлять на фронт. «На все це потрібен час, золоті руки українських майстрів та наші з вами гроші», – зазначив він.

Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.