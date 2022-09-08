Порошенко зробив дружині незвичний подарунок на річницю (відео)

Порошенко привітав дружину з річницею весілля

Сьогодні п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина святкують річницю весілля – 38 років разом. Про це він розповів у своїх соцмережах та опублікував відео.

В річницю весілля Порошенко зробив дружині незвичний подарунок.

За його словами 38 років тому у нього було весілля з найкращою дівчиною у світі. І жодного дня з цих 38 років він не пошкодував про це.

Він додав, що з 24-го лютого цього року ситуація змінилася, змінилося святкування, змінилися й подарунки. Тож цього року на річницю весілля Петро Порошенко подарував Марині лафет – спеціальна платформа до вантажівки для перевезення автівок.

«Марина переживає за вантажівки. Ми домовилися про постачання із Великої Британії 200 вантажних автомобілів для фронту. Але є питання, як їх найшвидше доставити в Україну. І найкраще з цим впорається лафет. Так у мене з’явилася ідея подарувати Марині лафет для перевезення військової техніки. Це зараз – правильний подарунок», – поділився лідер «ЄС».

Порошенко також закликав українців, які також мають такі лафети, звернутися до ГО «Справа Громад» та допомогти у перевезенні військової техніки для військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму майже $46 млн. Петро Порошенко розповів, куди були спрямовані кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

Також нещодавно Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону «Госпітальєри». Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Вперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.