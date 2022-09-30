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Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні
Завершення війни можна очікувати навесні 2023 року
фото ілюстративне

«Після зими почнеться завершення цього конфлікту»

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що взимку війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Я ще наприкінці травня розповідав, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми втрачатимемо. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Взимку війна значною мірою затихне, а ось після зими почнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордон станом на 1991 рік», – зазначив Буданов. 

Він також зауважив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

«Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує», – додав Буданов.

Нагадаємо, триває 219-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Кирило Буданов ЗСУ Україна ворог війна

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