Порошенко відреагував на оновлені санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права

Президент Петро Порошенко подякував партнерам за синхронні санкції проти Росії через плани окупувати Азовське море.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав це потужним та триєдиним трансатлантичним ударом по російських планах.

«Потужний і триєдиний трансатлантичний удар по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку. Вашингтон та Оттава синхронно з Брюсселем оголосили про запровадження Азовського пакету санкцій», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права і, насамперед, суверенітету і непорушності кордонів України.

«Агресор має усвідомити – ціна за збройну агресію лише зростатиме!» – каже Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.