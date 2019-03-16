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    Порошенко відреагував на оновлені санкції проти Росії

    • Розсилка
    Порошенко відреагував на оновлені санкції проти Росії

    Порошенко зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права

    Президент Петро Порошенко подякував партнерам за синхронні санкції проти Росії через плани окупувати Азовське море.

    Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Він назвав це потужним та триєдиним трансатлантичним ударом по російських планах.

    «Потужний і триєдиний трансатлантичний удар по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку. Вашингтон та Оттава синхронно з Брюсселем оголосили про запровадження Азовського пакету санкцій», – йдеться у повідомленні.

    Він зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права і, насамперед, суверенітету і непорушності кордонів України.

    «Агресор має усвідомити – ціна за збройну агресію лише зростатиме!» – каже Порошенко. 

    Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

    Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.

    санкції Азовське море Facebook
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