Порошенко відреагував на оновлені санкції проти Росії
-
Розсилка
Порошенко зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного праваПрезидент Петро Порошенко подякував партнерам за синхронні санкції проти Росії через плани окупувати Азовське море.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
Він назвав це потужним та триєдиним трансатлантичним ударом по російських планах.
«Потужний і триєдиний трансатлантичний удар по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку. Вашингтон та Оттава синхронно з Брюсселем оголосили про запровадження Азовського пакету санкцій», – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що українсько-трансатлантичний фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права і, насамперед, суверенітету і непорушності кордонів України.
«Агресор має усвідомити – ціна за збройну агресію лише зростатиме!» – каже Порошенко.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.
Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.