Порошенко вимагає створення парламентської ТСК по «вагнерівцям»

Порошенко: «Підтримайте те, що злочинці мають бути покарані, в тому числі і Гаазьким судом, включно з Путіним»

Лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент Петро Порошенко з трибуни парламенту закликав депутатів підтримати створення ТСК із розслідування зриву спецоперації по «вагнерівцям». Він наголосив, що вже більше року монобільшість блокує створення ТСК.

«Зараз ми перейдемо до розгляду надважливої постанови про створення ТСК щодо так званих «вагнерівців» – російської терористичної організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів. Більше року монобільшість не дає своїх представників, перешкоджаючи створенню цієї ТСК, де-факто стаючи на бік ворога», – зазначив Порошенко.

«Хочу нагадати, що вони будуть зараз просовувати свою комісію. Тимчасові слідчі комісії – це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю. Влада має правоохоронні, наглядові органи для того, щоб реалізовувати ту інформацію, якою вона володіє», – нагадав п’ятий Президент.

«Я був шокований, коли зараз журналісти оприлюднили інструкції з Офісу президента народним депутатам монобільшості, які наказують не голосувати за ТСК і голосувати за «ігорку» з дерибаном 750 мільйонів у вигляді хабаря. Коли ще більше було приниження парламенту?», – обурився Петро Порошенко.

«Ми маємо захищати не «крота» у вищому політичному керівництві держави, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції. Я як п’ятий Президент і колишній Верховний Головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб», – зазначив Порошенко.

«Не бійтеся, щоб хтось від влади постраждав. Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ», – наголошує лідер «Європейської Солідарності».

«Я закликаю в першу чергу представників монобільшості, це історичне голосування і від цього залежить в тому числі, як вас будуть згадувати. Підтримайте постанову. Підтримайте наші спецслужби. Підтримайте те, що злочинці мають бути покарані, в тому числі і Гаазьким судом, включно з Путіним», – резюмує Петро Порошенко.