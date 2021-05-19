Рада створила ТСК щодо порушень територіальної цілісності України

ТСК буде зокрема розслідувати історію з «вагнерівцями» й записи переговорів між Медведчуком і Сурковим

Головою ТСК стане Мар’яна Безугла, а її заступником – Нестор Шуфрич

Верховна Рада створила нову Тимчасову слідчу комісію. Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності. За проєкт постанови № 5243 проголосували 252 нардепи.

«Метою є встановлення фактів із приводу можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором і іншу антиукраїнську діяльність», – свідчить текст постанови.

Кількісний склад комісії сформований з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менше ніж по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), у кількості 11 парламентаріїв.

Головою ТСК стане Мар’яна Безугла, а її заступником – Нестор Шуфрич.

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував, що ТСК буде зокрема розслідувати історію з «вагнерівцями» й записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце у 2014 році.

Так, на початку березня в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції щодо «вагнерівців» будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Нагадаємо, 5 березня народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців».

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби. В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.