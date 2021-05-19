Рада створила ТСК щодо порушень територіальної цілісності України
Головою ТСК стане Мар’яна Безугла, а її заступником – Нестор Шуфрич
Верховна Рада створила нову Тимчасову слідчу комісію. Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності. За проєкт постанови № 5243 проголосували 252 нардепи.
«Метою є встановлення фактів із приводу можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором і іншу антиукраїнську діяльність», – свідчить текст постанови.
Кількісний склад комісії сформований з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менше ніж по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), у кількості 11 парламентаріїв.
Головою ТСК стане Мар’яна Безугла, а її заступником – Нестор Шуфрич.
Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував, що ТСК буде зокрема розслідувати історію з «вагнерівцями» й записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце у 2014 році.
Так, на початку березня в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції щодо «вагнерівців» будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.
Нагадаємо, 5 березня народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців».