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    Порошенко висунув умову щодо своєї участі в дебатах на стадіоні 19 квітня

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    Порошенко збирається бути на &laquo;Суспільному&raquo; телебаченні, як законослухняний громадянин - Порошенко висунув умову щодо своєї участі в дебатах на стадіоні 19 квітня
    Порошенко збирається бути на «Суспільному» телебаченні, як законослухняний громадянин

    Кандидат прийде на «Олімпійський», якщо час не збігатиметься з дебатами на «Суспільному»

    Президент України Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах 19 квітня на НСК «Олімпійський», якщо час цієї дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі «Суспільного». Про це в ефірі «5 каналу» повідомив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

    «Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на  той час, коли Порошенко за законом має бути на «Суспільному» телебаченні, як законослухняний громадянин, – Порошенко піде на суспільне ТБ, а законодавство гласить, що 19 числа мають відбутися дебати на «Суспільному», і жоден з кандидатів у президенти не мають права проігнорувати вимогу закону», – пояснив Медведєв.

    Як повідомлялось, кандидат в президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав здавати аналізи на наркотики на НСК «Олімпійський» з Петром Порошенком, оскільки нібито отримав секретну інформацію про підготовку там проти нього провокації. Але за кордоном він аналізи здав би. 

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