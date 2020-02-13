ЄС не перегляне санкції проти Росії до прогресу у Мінських угодах, - єврокомісар



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Єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї

Рішення щодо санкцій ухвалюються всіма державами-членами ЄС

Єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї заявив, що Європейський союз не переглядатиме санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у виконанні Мінських угод

Про це він сказав у інтерв'ю виданню «Інтерфакс-Україна».

За словами Варгеї, рішення щодо санкцій ухвалюються всіма державами-членами. Він додав, що всі країни-учасники ЄС погоджуються з даною санкційною політикою.

«Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це - принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. Але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку», - зазначив єврокомісар.

Єврокомісар Олівер Варгеї вважає, що підготовчу роботу щодо подальшого перегляду угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС можна завершити цього року, щоб у наступному році підписати усі необхідні документи.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що мінський процес можна буде вважати проваленим, якщо протягом року на непідконтрольних територіях Донбасу не пройдуть вибори або затягнеться процес розведення військ.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що ключове, що отримала Україна від Мінських угод – це зупинення наступу регулярної російської армії, звільнення заручників, формування міжнародної антипутінської коаліції, дорогоцінний час для розбудови Збройних Сил і санкції проти держави-агресора.