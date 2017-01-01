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    Порошенко вручив орден Свободи першому керівнику Сеймасу Литви

    Сисокі нагороди України литовці отримали в Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі
    В ході робочого візиту до Литовської республіки Президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди Вітаутасу Ландсбергісу та Андрюсу Кубілюсу за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських міждержавних відносин. Про це повідомляє прес-служба президента України. Під час зустрічі з українською громадою Литви Президент вручив
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    Сисокі нагороди України литовці отримали в Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі

    В ході робочого візиту до Литовської республіки Президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди Вітаутасу Ландсбергісу та Андрюсу Кубілюсу за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських міждержавних відносин.

    Про це повідомляє прес-служба президента України.

    Під час зустрічі з українською громадою Литви Президент вручив орден Свободи першому керівнику відновленої Верховної Ради (Сеймасу) Литовської Республіки у 1990–1992 роках, Спікеру Сеймасу Литовської Республіки у 1996–2000 роках Вітаутасу Ландсбергісу.

    Також Глава держави вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Прем'єр-міністру Литовської Республіки у 1999-2000 та 2008-2012 роках Андрюсу Кубілюсу.

    Глава держави зазначив, що сьогодні має честь нагородити «великих синів литовського народу, які так багато зробили і для становлення, відродження і розвитку Української держави».

    Він назвав символічним, що високі нагороди України литовці отримують саме в українському храмі – Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі.

    Петро Порошенко
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