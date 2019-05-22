Порошенко з дружиною накупили книг на «Книжковому Арсеналі» (фото, відео)



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Порошенко завітав до простору «Ветеранський намет» на «Книжковому Арсеналі»

П’ятий президент України Петро Порошенко завітав на IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», який 22 травня відкрився у Києві.

Як повідомляє кореспондент Главкому, Порошенко, зокрема, купив книгу Оксани Чорної «Літо 2015».

Порошенко завітав до простору «Ветеранський намет» на «Книжковому Арсеналі», запитав, що є цікавого, та купив кілька книжок, витративши близько 500 грн.

Екс-президент попросив Оксану Чорну підписати йому придбану книжку.

Згодом Порошенко з дружиною пішов на інші локації фестивалю.

На «Книжковому Арсеналі» присутня також перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко.

Раніше повідомлялося, що на ІХ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» вперше з’явиться «Ветеранський намет», де будуть зібрані друковані твори, авторами яких є бійці російсько-української війни.