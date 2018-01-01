Порошенко з генсеком ООН обговорив введення миротворців на Донбас

Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем ООН

Президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час Мюнхенської конференції. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Основну увагу Порошенко та Гутерреш приділили питанню розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Вони обидва погодилися, що головним завданням майбутньої місії ООН



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Фото: Адміністрація президента України Президент Петро Порошенко на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешом у Мюнхені

Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем ООН

Президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час Мюнхенської конференції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Основну увагу Порошенко та Гутерреш приділили питанню розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Вони обидва погодилися, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш висловили стурбованість продовженням погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. У цьому контексті Президент України наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити Росію виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190.

Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

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