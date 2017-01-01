Порошенко: за два роки для військових збудують майже 200 гуртожитків

За словами президента, він ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників

Цього року розпочалися підготовчі роботи для першої черги в 91 гуртожиток, а протягом двох років в Україні буде збудовано майже 200 гуртожитків для українських військових, котрі служать за контрактом. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. «Я ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, для



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Петро Порошенко

За словами президента, він ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників

Цього року розпочалися підготовчі роботи для першої черги в 91 гуртожиток, а протягом двох років в Україні буде збудовано майже 200 гуртожитків для українських військових, котрі служать за контрактом.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

«Я ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, для того, щоб переселити 25 тисяч військових із наметів, де вони перебували і взимку, із запліснявілих радянських казарм в сучасні комфортабельні помешкання», - наголосив Порошенко.

За його словами, цьогоріч розпочалися підготовчі роботи для першої черги в 91 гуртожиток.

«Будувати розпочнемо ранньою весною. У другій половині наступного року планується будівництво ще 93 помешкань», - сказав президент.

До слова, у неділю Порошенко нагородив тренерів національної дефлімпійської збірної України.