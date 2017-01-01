Порошенко нагородив тренерів національної дефлімпійської збірної України
- Сьогодні, 18:21
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3-го грудня в Україні - Міжнародний день людей з інвалідністюПрезидент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.
Так, нагородами були відзначені тренери і фахівці національної дефлімпійської збірної команди України за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів на XXIII літніх Дефлімпійських іграх-2017.
Також були нагороджені активісти громадянського суспільства за вагомий внесок у реалізацію державної політики в сфері соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю, сфері мистецтва, творчості, соціально-трудової реабілітації, професійної орієнтації.
Відзначимо, що сьогодні, 3 грудня, в Україні відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, день був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14-го жовтня 1992 році.
Цей день не є святом, він був створений для того, щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх прав, а також до усунення нерівності в суспільстві.
За даними 2015-го року, в Україні інвалідність мають 2 млн 568 тис. 532 людини, з них майже 80% - люди працездатного віку.
З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Петро Порошенко поділився враженням від спілкування з українською командою Invictus Games: Team Ukraine.
«Кожен з наших учасників - приклад неймовірної волі, сили духу і рішучості. У той же час, кожен з них заслуговує на особливу увагу. Їхні потреби - прості і для більшості українців цілком непомітні. Втім, навіть цих простих речей вони часто не отримують», - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Джерело: 112 Україна