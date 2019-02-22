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    Порошенко закликав посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі

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    Петро Порошенко заявив, що присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації&nbsp;в Чорному морі - Порошенко закликав посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі
    Петро Порошенко заявив, що присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації в Чорному морі

    Порошенко не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі

    Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності збільшити присутність військових кораблів Північноатлантичного Альянсу в Чорному морі у зв’язку з агресивними діями Росії в акваторії Чорного і Азовського морів та захопленням українських суден та моряків Військово-Морських Сил України.

    Про це Порошенко сказав в інтерв’ю американському телеканалу FoxNews, повідомляє прес-служба президента України.

    «Ми маємо посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі», - зазначив президент.

    При цьому він наголосив, що «після незаконної анексії Криму повністю зруйнований баланс сил в Чорному морі».

    «Путін використовує Крим для розміщення там ракет, значно збільшена чисельність військово-морських сил Російської Федерації. Це створює надзвичайно небезпечну ситуацію і дестабілізує регіон», - сказав глава держави.

    Він не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі.

    «Як це було з нападом на українські військові катери», - додав Порошенко.

    «Саме тому присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації», - переконаний глава Української держави.

    Президент також наголосив, що з російським президентом світова коаліція має говорити з позиції сили.

    «Якщо світова коаліція буде достатньо сильною, якщо санкції, які є достатньо ефективними будуть продовжуватися, якщо усі інструменти тиску, які ми маємо, будуть задіяні, розмова з Путіним може принести результат», - сказав Порошенко.

    Раніше повідомлялося, що 22 лютого президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Польщі.

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