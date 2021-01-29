Оскарження результатів перевиборів у Броварах: дві справи програні

Спостерігачі та правоохоронці зафіксували на дільницях у Броварах порушення і спроби фальсифікації результатів виборів

Партіїя «Голос» подасть апеляцію на рішення суду щодо результатів перевиборів у Броварах

Суди розглянули дві справи про визнання повторних виборів міського голови та депутатів Броварської ОТГ недійсними. Позови подали Київська обласна територіальна організація політичної партії «Голос» та лідер політсили «Україна славетна» Олег Кищук.

Як повідомляє «Трибуна-Бровари», 28 січня «Голос» програв у першій інстанції, але в партії збираються подавати апеляцію.

Водночас Кищук програв і в першій інстанції, і в апеляції.

Як розповів «Трибуні» представник у суді партії «Голос» Олексій Скочко, підставою для оскарження стали 4 тис. зафіксованих громадян не з Броварів, які перед перевиборами 17 січня змінили виборчу адресу та прийшли голосувати.

Раніше схожа активність відбувалася і на виборах 25 жовтня. Представники «Голосу» вказують, що таким чином, імовірно, реалізовують схему для викривлення результатів голосування.

Рішення щодо розгляду справи за позовом Олега Кищука у першій інстанції з’явилося 25 січня. Суд так само відмовив позивачу в задоволені адмінпозову.

В адмінпозові до першої інстанції Олег Кищук просив:

визнати протиправними рішення Броварської міської територіальної виборчої комісії про визнання результатів повторних виборів депутатів і голови Броварської міської ради 17 січня, яке було прийняте Броварською міською територіальною виборчою комісією Броварського району Київської області 21 січня;

визнати протиправним та скасувати протоколи Броварської міської територіальної виборчої комісії від 21 січня «Про результати голосування з виборів Броварського міського голови» та «Про результати голосування з виборів депутатів Броварського міської ради»;

визнати відповідно до ст. 280 Виборчого кодексу України повторні вибори депутатів Броварської міської ради Броварського району Київської області та Броварського міського голови 17 січня такими, що не відбулися;

зобов’язати Броварську міську територіальну виборчу комісію провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови.

Позивач так само посилався на те, що до списків виборців вносились особи, які не зареєстровані та не проживають у Броварському районі.

Доводи позивача у цій частині суд оцінив критично, оскільки, як указано в рішенні, Кищук жодним чином не аргументував, яким чином відповідач повинен був реагувати на вказані обставини та, відповідно, яким чином така бездіяльність відповідача зумовлює протиправність оскаржуваних рішень із визнання результатів повторних виборів.

У справі за позовом Кищука третіми особами була низка учасників виборчого процесу: кандидат Ігор Сапожко, місцеві організації партій ЄС, «Рідний дім», «Голос», «Удар», «Команда Ігоря Сапожка «Єдність», «За майбутнє», «Слуга народу» та «Батьківщина».

Обґрунтовуючи відмову в задоволенні позову, суд указує, що рішення про визнання виборів недійсними та призначення повторних виборів ухвалюють відповідно до вимог ст. 280 Виборчого кодексу лише у випадках, визначених цією статтею.

Нагадаємо, згідно з офіційними результатами голосування 17 січня, перемогу на повторних виборах у Броварах отримав чинний міський голова Ігор Сапожко, набравши 53,16 % голосів, тож другого туру не буде.

На виборах мера Броварів 25 жовтня Сапожко (партія «Команда Ігоря Сапожка – Єдність») отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії «Слуга народу» Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%). Проте, через порушення норм Виборчого кодексу під час виборів у Броварах було призначене повторне голосування на виборах мера і депутатів міської ради.

17 січня відбулися повторні вибори у Броварах.

Працівники Броварського відділу поліції у межах розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.

Як заявив Комітет виборців України, повторні місцеві вибори у Броварах 17 січня, а також чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року продемонстрували негативні наслідки щодо надання виборцям можливостей безконтрольно змінювати виборчу адресу.