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    Порошенко запропонував Кремлю свій телеміст: ми - з українського Сімферополя, а росіяни - з Гаазького трибуналу

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    <p>За словами Порошенка, проросійські сили &laquo;хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну&raquo;</p> - Порошенко запропонував Кремлю свій телеміст: ми - з українського Сімферополя, а росіяни - з Гаазького трибуналу

    За словами Порошенка, проросійські сили «хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну»

    Фото: пресслужба партії «Європейська Солідарність»

    «Парламентський спецназ» «Європейської Солідарності» не дозволить «п’ятій колоні» Кремля керувати Україною», – заявив Порошенко

    Росії не вдалося досягти воєнного успіху на Донбасі і захопити всю Україну, тому вона намагається реалізувати інший план – через «п’яту колону» в українському парламенті.

    Про це лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками на мітингу в Ужгороді.

    «Кремль і «п’ята колона» працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує «Опозиційну платформу», і про це свідчить чергова поїздка їхнього кубла до Москви – для того, щоб вони почали «дагавариваться». Але наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі – телеміст.  Ми – з Сімферополя чи Бахчисарая, вони – з Гааги, де їх будуть судити. І це буде дивитися вся Україна і весь світ», – заявив Порошенко, якого цитує пресслужба політсили.

    «Вони хочуть проповзти в парламент, там створити антиукраїнську коаліцію, через неї пройти в уряд, а в уряді старанно виконувати вказівки Кремля. Вони думають, що таким чином захоплять Україну. Їм не вдалося зламати фронт. І зараз вони хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну. Бо Донбас їм не потрібен і Крим їм не потрібен. Їм потрібна вся Україна – включно з Києвом, Львовом і Ужгородом. Не вийде! «Парламентський спецназ» «Європейської Солідарності» не дозволить «п’ятій колоні» Кремля керувати Україною», – наголосив лідер партії.

    Порошенко зазначив, що за даними останніх соціологічних досліджень, «Європейська Солідарність» – єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар’єр і входить до трійки лідерів перегонів.

    Кожен втрачений відсоток голосів, відданих за непрохідні партії, додасть депутатських мандатів проросійським силам, зауважив п’ятий президент України.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

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