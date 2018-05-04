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    Порошенко засудив прояви антисемітизму в Україні

    За словами президента, українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу у суспільстві
    Президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну - як це
    • Сьогодні, 22:41
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    За словами президента, українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу у суспільстві

    Президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.

    Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну - як це нещодавно мало місце під час акцій у Львові та Одесі», - написав президент.

    За його словами, українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу у суспільстві.

    «Реакція українських правоохоронних органів на такі протиправні дії буде миттєвою», - додав глава держави.

    Нагадаємо, що увечері 2 травня в Одесі на «Марші українського порядку», організованого націоналістичними рухами, глава місцевого «Правого сектору» Тетяна Сойкіна закликала, аби місто «належало українцям, а не жидам».

    Поліція Одеси порушила справу через публічні антисемітські заклики, які мали місце на «Марші українського порядку» 2 травня.

    Раніше група з 57 американських конгресменів звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

    Натомість у глави МВС Аресна Авакова відкинули звинувачення конгресменів США в підтримці антисемітизму.

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