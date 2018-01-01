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    Порошенко заявив, що задоволений результатами Давоса

    Президент України зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами
    Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні та конструктивні переговори з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями. Про це він заявив за результатами візиту до Давосу. [READ_MORE] «Результати Давоса. Якщо сказати однією фразою, то
    • Сьогодні, 19:55
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    Петро Порошенко у Давосі&nbsp;
    Петро Порошенко у Давосі 

    Президент України зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами

    Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні та конструктивні переговори з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.

    Про це він заявив за результатами візиту до Давосу.

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    «Результати Давоса. Якщо сказати однією фразою, то все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні», - сказав Порошенко.

    Він зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами. «Це – сигнал для нашої країни щодо активізації земельної реформи та приватизації. Маємо зробити все для реалізації економічного зростання в 2018 році», - зазначив Порошенко.

    Як відомо, 26 січння ввечері президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Крім того 26 січня США розширили санкції проти Росії. Водночас, зустрітися наразі з Трампом президенту України не вдалося.

    Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

    Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

    Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

    Джерело: Укрінформ

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