Порошенко заявив, що задоволений результатами Давоса

Президент України зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами

Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні та конструктивні переговори з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями. Про це він заявив за результатами візиту до Давосу. [READ_MORE] «Результати Давоса. Якщо сказати однією фразою, то



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Петро Порошенко у Давосі

Президент України зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами

Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні та конструктивні переговори з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.

Про це він заявив за результатами візиту до Давосу.

«Результати Давоса. Якщо сказати однією фразою, то все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами. «Це – сигнал для нашої країни щодо активізації земельної реформи та приватизації. Маємо зробити все для реалізації економічного зростання в 2018 році», - зазначив Порошенко.

Як відомо, 26 січння ввечері президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Крім того 26 січня США розширили санкції проти Росії. Водночас, зустрітися наразі з Трампом президенту України не вдалося.

Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.

Джерело: Укрінформ