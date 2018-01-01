Порошенко заявив, що задоволений результатами Давоса
- Сьогодні, 19:55
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Президент України зазначив, що вперше у Давосі була така кількість запитань щодо зустрічі з провідними міжнародними інвесторами
Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час зустрічей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулися детальні та конструктивні переговори з нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.
Про це він заявив за результатами візиту до Давосу.
«Результати Давоса. Якщо сказати однією фразою, то все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям, вони були дуже конструктивні», - сказав Порошенко.
Як відомо, 26 січння ввечері президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Крім того 26 січня США розширили санкції проти Росії. Водночас, зустрітися наразі з Трампом президенту України не вдалося.
Як повідомлялося, в рамках візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі відбулася зустріч Порошенка з президентом Швейцарії Аленом Берсе.
Крім того, Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Президент України у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Також глава Світового банку пообіцяв Порошенку підтримку і нагадав про Антикорупційний суд.
Джерело: Укрінформ