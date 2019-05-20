Порошенко зустрівся з Волкером і вручив йому орден



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Американська сторона високо відзначила діяльність Порошенка на посту президента України

Колишній президент України Петро Порошенко зустрівся з Спеціальним представником США Куртом Волкером.

Американська сторона високо відзначила діяльність Петра Порошенка на посту президента України.

Курт Волкер запевнив, що Сполучені Штати залишається пліч-о-пліч з Україною. Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також важливості незмінності і сталості курсу реформ в Україні, які мають обов'язково продовжуватися.

Наголошувалося, що сьогодні, як і п'ять років тому, все залежить від лідерства саме першої особи, яка повинна продемонструвати мудрість і стратегічне бачення. Адже виклики перед Україною нікуди не зникли і сьогодні. Відзначалося також, що Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наприкінці зустрічі колишній президент Порошенко вручив Спеціальному представнику США Курту Волкеру державну нагороду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня - за видатний внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США, видатні заслуги перед нашою державою.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.