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    Порошенко зустрівся з Волкером і вручив йому орден

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    Порошенко зустрівся з Волкером і вручив йому орден

    Американська сторона високо відзначила діяльність Порошенка на посту президента України

    Колишній президент України Петро Порошенко зустрівся з Спеціальним представником США Куртом Волкером.

    Американська сторона високо відзначила діяльність Петра Порошенка на посту президента України.

    Курт Волкер запевнив, що Сполучені Штати залишається пліч-о-пліч з Україною. Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також важливості незмінності і сталості курсу реформ в Україні, які мають обов'язково продовжуватися.

    Наголошувалося, що сьогодні, як і п'ять років тому, все залежить від лідерства саме першої особи, яка повинна продемонструвати мудрість і стратегічне бачення. Адже виклики перед Україною нікуди не зникли і сьогодні. Відзначалося також, що Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

    Наприкінці зустрічі колишній президент Порошенко вручив Спеціальному представнику США Курту Волкеру державну нагороду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня - за видатний внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США, видатні заслуги перед нашою державою.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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