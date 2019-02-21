Україна допоможе Єгипту модернізувати озброєння



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Україна уклала угоду з Єгиптом під час виставки і конференції з захисту IDEX-2019

«Укроборонпром» постачатиме Єгипту зенітно-ракетні комплекси та інші засоби ППО

Державний концерн «Укроборонпром» домовився про модернізацію систем протиповітряної оборони Республіки Єгипет силами вітчизняних підприємств оборонного комплексу. Про це повідомляє прес-служба концерну.

Україна уклала угоду з Єгиптом під час виставки і конференції з захисту IDEX-2019, що триває в Абу-Дабі (ОАЕ).

Гендиректор концерну Павло Букін і віце-президент і директор з виробництва єгипетського озброєння The National Organization for Military Productio Хасана Ахмеда Абд Ельмагіїда домовились про те, що українська сторона надасть Єгипту пропозиції щодо модернізації зенітно-ракетних комплексів та інших засобів ППО.

«Комплексна модернізація може включати повну заміну застарілої елементної бази на сучасні твердотільні елементи. Разом з модернізацією зенітних ракет це дозволить в рази підвищити дальність виявлення цілей і їхнє знищення», - сказано в повідомленні.

У дежконцерні додали, що під час зустрічі також обговорювалися перспективи співпраці в сфері боєприпасів. Зараз сторонами розглядається проект з налагодження спільного виробництва високоточних і звичайних боєприпасів для артилерійських систем різного калібру.

Як повідомлялося, в Україні починається масове виробництво РСЗВ «Верба». Український варіант модернізації «Граду» ставлять на конвеєр в Шепетівці. Пускових установок вистачить на озброєння артилерійського дивізіону.