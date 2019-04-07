Порошенко звільнив президента Національної академії держуправління
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Президент тимчасово призначив на посаду Анатолія Савкова
Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Василя Куйбіди з посади президента Національної академії державного управління.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
«Звільнити Куйбіду Василя Степановича з посади президента Національної академії державного управління при президентові України згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.
У той же час Порошенко підписав інший указ №106 від 5 квітня 2019 року про призначення на цю посаду тимчасово виконуючого обов'язки першого віце-президента академії Анатолія Савкова.
«Тимчасово покласти виконання обов'язків президента Національної академії державного управління при президентові України на Савкова Анатолія Петровича - першого віце-президента Національної академії державного управління при президентові України», - сказано в тексті указу.
Зазначимо, що Куйбіда був призначений керівником Національної академії державного управління 31 серпня 2016 року.
До слова, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.