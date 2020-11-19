«Портал у пекло». У Харкові біля великого ринку провалився асфальт

У Харкові сталася серйозна аварія на теплотрасі

У Харкові сталася серйозна аварія на теплотрасі

Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнилась окропом

Велика комунальна аварія сталася ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку у Харкові. Біля входу до закладу через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

На новосалотовском рынке открылся портал прямо в ад нахуй! pic.twitter.com/EZ0K9f5DCX — Хуевый Харьков (@h_kharkov) November 18, 2020

Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнилася окропом. У коментарях її вже назвали «порталом до пекла».

Інцидент стався на проспекті Ювілейному на Новосалтівському ринку. Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати власним життям.

Досі офіційних коментарів від комунальників наразі немає. Існує ймовірність нових обвалів.

Без гарячого водопостачання та опалення залишилися кілька десятків багатоповерхових будинків. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Нещодавно у Харкові горів ринок, який працював в карантин.

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

Нагадаємо, що 9 листопада поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса.

9 листопада також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.





